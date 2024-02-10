Знакомство или денежный бонус: что ждет ваш знак зодиака на неделе с 12 по 18 февраля согласно гороскопу Алёна Юрьева Волнующие события и неожиданные повороты судьбы ожидают нас на новой неделе согласно прогнозам астролога Ирины Душкиной.