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Кинолог раскрыл, чем обусловлено создание реестра хозяев опасных животных

Кинолог раскрыл, чем обусловлено создание реестра хозяев опасных животных

Кинолог Андрей Шустов в беседе с РИАМО заявил, что в вопросе создания реестра хозяев опасных домашних животных нужно понимать, что проблема кроется вовсе не в агрессивных породах собак, а в том, как они воспитываются владельцами.

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