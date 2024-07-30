DTF: вышла предварительная версия AFMF 2 с улучшенной генерацией кадров в играх

AMD представила предварительную версию технологии AMD Fluid Motion Frames (AFMF) 2, которая теперь доступна на видеокартах Radeon RX 6000 и RX 7000, а также на встроенных графических чипах процессоров Ryzen 7000 и новее.
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