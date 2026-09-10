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Царьград

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Невролог Эстол: Быстрое засыпание – не гордость, а причина для беспокойства

Невролог Эстол: Быстрое засыпание – не гордость, а причина для беспокойства

Мгновенное погружение в сон может быть тревожным сигналом организма.Невролог Конрадо Эстол поделился неутешительным выводом для тех, кто гордится умением засыпать моментально.

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