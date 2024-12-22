12 населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ

За сутки ВСУ нанесли удары по 12 населенным пунктам Белгородской области.Вооруженные силы Украины за сутки при помощи боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов атаковали 12 пунктов Белгородской области.
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