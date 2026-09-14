Может и дам... но на старенькую: Трамп о передаче Киеву лицензии на Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Киеву лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot возможна, но лишь на менее продвинутую версию системы.
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