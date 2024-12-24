Народ все оплатит: голая вечеринка энергетиков обернулась скандалом

Российские энергетики зажигали со стриптизершами, пока в регионе не было света! Голая вечеринка энергетиков обернулась скандалом: они зажигали со стриптизершами, пока в регионе не было света Шокирующие кадры с корпоратива ставропольского предприятия «Ставэлектросеть» в Минводах облетели соцсети и СМИ.