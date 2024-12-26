СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Вы это сейчас серьёзно?Алаудинов: "Вагне...
  • Астон Мартин
    что бы не потерять смысл произведенных действий  и силу ...Роджерс: В Сирии ...
  • Aнатолий Райков
    По началу изучи всё,прежде чем приступишь к должности президента. https://rutube.ru/video/ddcedb81597974b5bde92bc2c82...Трамп показывает ...

«Орешник» против Patriot - Готов ли Запад на поединок с русским «гиперзвуком»?

«Орешник» против Patriot - Готов ли Запад на поединок с русским «гиперзвуком»?

   Подводя итоги года на совместной прямой линии и большой пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин предложил экспертам в западных странах определить «объект поражения в Киеве, сосредоточить свои силы ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником"».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх