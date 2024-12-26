«Орешник» против Patriot - Готов ли Запад на поединок с русским «гиперзвуком»?

Подводя итоги года на совместной прямой линии и большой пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин предложил экспертам в западных странах определить «объект поражения в Киеве, сосредоточить свои силы ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником"».
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