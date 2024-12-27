Premier Energy подготовила список населенных пунктов, где возможны отключения электроэнергии

Крупнейший поставщик электроэнергии в стране компания Premier Energy Distribution подготовила программу плановых отключений электроэнергии на случай возможного прекращения поставок природного газа левобережью Днестра с 1 января 2025 года.
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