Эксперт Мосеев: после повышения утильсбора часть авто исчезнет с рынка РФ

По словам основателя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева, возможное резкое повышение утилизационного сбора может привести к тому, что некоторые китайские автомобильные бренды выйдут с российского рынка.
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