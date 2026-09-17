В Балаклаве планируют общественное пространство у храма Двенадцати апостолов

В Балаклаве может появиться новое общественное пространство. Студенты и преподаватели Севастопольского госуниверситета разработали проект благоустройства территории храма Двенадцати апостолов.
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