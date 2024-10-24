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Дело далеко не в Болгар: Павел Дуров раскрыл секрет своего успеха

Дело далеко не в Болгар: Павел Дуров раскрыл секрет своего успеха

Пока Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, поливает грязью знаменитость и пытается всему миру доказать, что ее действительно связывали отношения с бизнесменом, сам он не обращает внимание и продолжает рассказывать о своем успехе.

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