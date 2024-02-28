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Дзен Дневник

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Сомнительные, но актуальные тренды предстоящей весны и лета

Сомнительные, но актуальные тренды предстоящей весны и лета

Порталы, пишущие о моде, уже пару месяцев активно рассказывают о том, какие тенденции ждут нас весной, и среди основных трендов уже успела сформироваться небольшая группа вещей, которые мы все уже когда-то носили, и которые в этом сезоне почему-то снова стали модными.

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