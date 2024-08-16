Казахстан изменил политику в отношении санкций против России

Казахстан не собирается «слепо следовать» санкциям в отношении Москвы, в особенности если они затрагивают экономические интересы республики и работающих в ней компаний, заявил в интервью Bloomberg заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин.
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