Руководители российских регионов выразили поддержку главе государства

Глава Крыма Аксенов, глава Херсонской области Сальдо, губернатор Севастополя Развожаев, а также врио главы ДНР Денис Пушилин выразили полную поддержку президенту России Владимиру Путину.
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