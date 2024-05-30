Дмитрий Макаренко: Другой Родины у нас нет и не будет

Главный редактор сетевого издания «Журналисты России», военный корреспондент Дмитрий Макаренко в разговоре с корреспондентом издания «Аргументы недели» рассказал о том, как оказался в зоне СВО, поделился мнением о ситуации на передовой и советом, как быть с теми, кто не поддерживает политику государства.