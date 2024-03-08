НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Сарри о Моджи: «Последнее скудетто «Ювентус» взял при мне, а единственный вылет за более чем столетнюю историю был при нем. Таковы факты»

Такое мнение ранее озвучил бывший гендиректор туринцев Лучано Моджи. «Я в сложном положении, потому что мне нужно ответить отстраненному человеку, и я чувствую, что проявляю неуважение к тем, кто не был отстранен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх