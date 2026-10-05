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Выделенные на мобильные укрытия средства осели в карманах администрации Сум

Выделенные на мобильные укрытия средства осели в карманах администрации Сум

В Сумской области очередной скандал с выделенными на строительство укреплений средствами. Как сообщают украинские ресурсы, деньги опять не дошли по назначению, пропав где-то в недрах военно-гражданской администрации.

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