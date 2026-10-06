Американский миллиардер предрёк скорый долговой кризис в США

У Вашингтона остаётся около трёх лет, чтобы избежать долгового кризиса, считает американский миллиардер Рэй Далио.
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