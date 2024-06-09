"ОФИЦЕРОВ НАТО НАКРЫЛО ВО ВРЕМЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ": КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, О КОТОРОМ МОЛЧАТ СВОДКИ, НАЧИНАЕТСЯ

МП

Михаил Пантюхин

Дорогие НАШИ ВОИНЫ ОСВОБОДИТЕЛИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ ДАЙ БОГ ВАМ ВСЕМ ОТ СОЛДАТА ДО ГЕНЕРАЛА ДОБРОГО БОГАТЫРСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ЖИВЫМИ ДОМОЙ!!!! ВЫ ВСЕ ДЛЯ НАС ГЕРОИ!!! ВЕЧНАЯ СЛАВА ВСЕМ ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ РОССИИ И НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ БЛИЗКИМ И РОДНЫМ НАШИХ РОДНЫХ СОЛДАТ РОССИИ!!!! ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ!!! Победа будет за нами!!!