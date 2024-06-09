Латвия и Британия отправят Киеву сотни FPV-дронов, но уже сейчас у врага масса беспилотников, которых они не жалеют.
"ОФИЦЕРОВ НАТО НАКРЫЛО ВО ВРЕМЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ": КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, О КОТОРОМ МОЛЧАТ СВОДКИ, НАЧИНАЕТСЯ
Комментарии
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Сергей Кундозеров
С Богом ребята!Бей врага!
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15 час.
МП
Михаил Пантюхин
Дорогие НАШИ ВОИНЫ ОСВОБОДИТЕЛИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ ДАЙ БОГ ВАМ ВСЕМ ОТ СОЛДАТА ДО ГЕНЕРАЛА ДОБРОГО БОГАТЫРСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ЖИВЫМИ ДОМОЙ!!!! ВЫ ВСЕ ДЛЯ НАС ГЕРОИ!!! ВЕЧНАЯ СЛАВА ВСЕМ ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ РОССИИ И НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ БЛИЗКИМ И РОДНЫМ НАШИХ РОДНЫХ СОЛДАТ РОССИИ!!!! ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ!!! Победа будет за нами!!!
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14 час.
Россиянин
Почему до сих пор не применяют электромагнитное оружие "Алабуга"? Это бы очень помогло нашим солдатам. Выжгло бы всю электронику у укрофашистов.
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10 час.
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