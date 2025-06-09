Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США. Контрреволюция

США. Контрреволюция

Итак, в США началась контрреволюция. Президент Дональд Трамп, который после своего вступления в должность начал "революцию сверху" (причëм - начал решительно, быстро, нахрапом), затем допустил ряд ошибок, в частности затянул время.

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