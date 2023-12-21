Что известно о Екатерине Дунцовой, кандидате на пост президента России Татьяна СергееваОдин из кандидатов на пост президента РФ в 2024 — женщина.
Что известно о Екатерине Дунцовой, кандидате на пост президента России
Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Путин в прошлом тоже политиком не был. Если Донцова против капитализма и олигархов в России, то и проголосовать за нее можно.
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9 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Изучайте внимательнее путь Путина в политике!
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3 час.
СЕРГЕЙ Лютов
https://actualno.mirtesen.ru/blog/43842250114/Znakomtes-pretendent-na-rol-verhovnogo-glavnokomanduyuschego-Kat?utm_referrer=mirtesen.ru
Знакомьтесь - претендент на роль верховного главнокомандующего Катя Дунцова - среди заслуг обучение в Оксфорде - СМИ. Актуальные новости - здесь - 22 декабря - 43842250114
СМИ. Актуальные новости - здесь - МирТесен
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2 час.
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