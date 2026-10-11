Шредер под огнём: почему социал-демократы Германии хотят исключить бывшего канцлера за визит к Путину

Верхний Пфальц взбудоражил политический мир Германии: окружной комитет Социал-демократической партии (СДПГ) принял историческое решение — исключить из своих рядов бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
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