ФСБ задержала россиянку, готовившую атаку дронами на аэродром Балтимор в Воронеже

ФСБ предотвратила диверсию на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. Задержана местная жительница, которую завербовали украинские спецслужбы.
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