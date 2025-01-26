Водителей предупредили о штрафах ГАИ на снятые с учета автомобили

ГАИ вскоре намеревается добавить в свою базу регистрации автомобилей новую вкладку, которая будет фиксировать информацию о покупателе и отправлять ему штрафы, даже если он не успел оформить машину на себя, рассказал глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
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