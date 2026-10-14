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Газета.ру

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Кулеба посоветовал украинцам "купить машину дров" и покинуть города

Кулеба посоветовал украинцам "купить машину дров" и покинуть города

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании TV-4. призвал сограждан перебраться из городов в деревни и запастись дровами, чтобы пережить наступающую зиму.

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