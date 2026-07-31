SpaceX показала уникальные кадры с орбиты как спутники Starlink помогают искать проблемы у Starship

Камеры на спутниках Starlink V3 использовались для изучения состояния теплозащитного экрана Starship S40SpaceX опубликовала новые орбитальные кадры корабля Starship S40 и рассказала, как именно они были получены.
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