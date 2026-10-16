Новоуральский суд заключил под стражу мужчину за хищение более 450 тыс. рублей, выделенных на выплаты участникам СВО.
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