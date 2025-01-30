Депутат Рады сообщил о возбуждении уголовного дела после утечки слов Буданова

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после того, как произошла утечка в СМИ слов руководителя Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о переговорах и угрозе существованию государства.