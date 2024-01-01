Я - корейский: Shamana поют в Северной Корее Целый пресс-секретарь заявил, будто певица помогает детскому дому на Донбассе, однако на деле выяснилось, что ни о какой столичной звезде там никогда не слыхали РАСКЛАД СИЛ НА "ПЕСНЕ ГОДА": СЧЁТ НЕ В ПОЛЬЗУ РУССКИХ Главное шоу страны поражает своей оторванностью от реальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии