С 1 января 2027 года детям до 14 лет перестанут вписывать в загранпаспорта родителей - потребуется оформлять личный документ.
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