Как и зачем худеть после 50: 6 полезных советов для тех, кто не махнул рукой на качество жизни

Всем привет! «Да зачем мне это надо в моём возрасте!» – слышали такую фразу от возрастных знакомых? После 55 действительно делать многие вещи становится откровенно лень: учиться чему-то новому, заниматься физкультурой и, конечно, избавляться от лишнего веса.