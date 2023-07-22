Совместные учения ЧВК «Вагнер» и армии Беларуси — провокация, — представитель комитета министров Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман
Совместные учения ЧВК «Вагнер» и армии Беларуси — провокация, — представитель комитета министров Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман Ирэн ОрлонскаяВ связи с проведением совместных учений армии Белоруссии и группы «Вагнер», представитель комитета министров Польши по вопросам безопасности, Збигнев Хоффман, заявил, что данные учения являются провокацией.
Комментарии
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Озадачен статьёй, а главное неясностью цели её написания. В чём провокация данных совместных учений, вероятно, автор сильно беспокоится за Польшу. Так её никто и не трогает, она сама ,постоянно, пытается укусить РФ, вместо благодарности России, за присоединённые к ней, земли.
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