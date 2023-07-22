Совместные учения ЧВК «Вагнер» и армии Беларуси — провокация, — представитель комитета министров Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман

ПФ

Петр Федотов

Озадачен статьёй, а главное неясностью цели её написания. В чём провокация данных совместных учений, вероятно, автор сильно беспокоится за Польшу. Так её никто и не трогает, она сама ,постоянно, пытается укусить РФ, вместо благодарности России, за присоединённые к ней, земли.