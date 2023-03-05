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Дайна Уайт: «Шавкат, победа над Джеффом Нилом делает тебя претендентом на титульный бой»

Дана Уайт поздравил казахстанца Шавката Рахмонова после победы над американцем Джеффом Нилом на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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