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Пенсии в России: Как официальные доходы определяют будущее россиян

Пенсии в России: Как официальные доходы определяют будущее россиян

Размер пенсии в России зависит от уровня официальных доходов и страховых взносов в Социальный фонд. Нина Гукасова из РАНХиГС объясняет, как отсутствие официальной зарплаты может лишить страховой пенсии и отразиться на других социальных пособиях.

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