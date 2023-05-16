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Ilta-Sanomat: забор на границе с Россией напоминает ограждение для детской площадки

Ilta-Sanomat: забор на границе с Россией напоминает ограждение для детской площадки

Забор на границе Финляндии с Россией похож на ограждение для детской площадки. Идея его установки кажется шуткой, говорится в статье обозревателя финского издания-Sanomat Ииды Халликайнен.

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