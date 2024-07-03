Финский президент заявил, что конфликт на Украине можно закончить одним звонком

Фото: u-f.ru Пекин может стать арбитром в противостоянии: по мнению главы Финляндии Саули Ниинистё, конфликт на Украине может быть урегулирован одним телефонным звонком Председателя КНР Си Цзиньпина президенту России Владимиру Путину.