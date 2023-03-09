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Главный политик Боррель, предложил Европе совместно закупать оружие для Киева

Главный политик Боррель, предложил Европе совместно закупать оружие для Киева

Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель, которого журналисты за глаза называют «старым фашистом», выступил на встрече министров обороны стран Евросоюза и призвал их обеспечить оружием неонацистов в Киеве.

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