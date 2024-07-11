Генерал Попов попросил СКР возбудить дело в отношении адвоката Аграновского

Экс-командующий 58-й армией Иван Попов, которому инкриминируются мошенничество и служебный подлог, решил добиться привлечения к уголовной ответственности комментирующего его дело адвоката Дмитрия Аграновского, сообщает ТАСС со ссылкой на защитника генерала Сергея Буйновского.
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