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Apple представила принципиально новый MacBook Pro — суперпроизводительная SoC, «чёлка», долгожданный магнитный MagSafe и никакого Touch Bar

Apple представила принципиально новый MacBook Pro — суперпроизводительная SoC, «чёлка», долгожданный магнитный MagSafe и никакого Touch Bar

Заказы уже принимают, есть российские цены Компания Apple представила сегодня новое поколение ноутбуков MacBook Pro.

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