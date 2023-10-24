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Ученые предложили ввести глобальный налог на активы миллиардеров

Ученые предложили ввести глобальный налог на активы миллиардеров

По мнению EU Tax Observatory, ежегодный сбор в размере 2% от стоимости активов наиболее состоятельных людей планеты пополнит бюджеты и компенсирует налоговое неравенствоПредложения о революционном налоге в размере 2% от стоимости активов миллиардеров — революционном еще и в том смысле, что попытки его где-то ввести вполне могут спровоцировать революцию или хотя бы дворцовый переворот — содержатся в докладе «Глобальное уклонение от налогов — 2024», подготовленном EU Tax Observatory, исследовательским центром при Парижской школе экономики.

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