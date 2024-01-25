Президент Владимир Путин наградил Смоленскую военную академию

Смоленская академия входит в число лучших учебных заведений России, а большая часть ее преподавательского состава имеет боевой опыт Смоленская военная академия противовоздушной обороны имени маршала Василевского награждена орденом Кутузова.
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