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Президент Владимир Путин наградил Смоленскую военную академию

Президент Владимир Путин наградил Смоленскую военную академию

Смоленская академия входит в число лучших учебных заведений России, а большая часть ее преподавательского состава имеет боевой опыт Смоленская военная академия противовоздушной обороны имени маршала Василевского награждена орденом Кутузова.

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