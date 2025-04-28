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Квартира, дом, дача

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  • владимир рябченко
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Соседи строят дом - наш участок как на ладони

Соседи строят дом - наш участок как на ладони

И снова перед нами нарисовалась проблема просматриваемости нашего участка чужими людьми. И не говорите, что у меня паранойя.

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Комментарии
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владимир рябченко
Это соседи ещё камер на навтыкали... &quot;безопасность&quot; однако... Есть категория которая живёт подслушиваниями, подглядываниями и пр. благо технические возможности возросли... 🤭 посадка деревьев на участке регламентируется нормативами... по-моему не ближе 4м от черты...?
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