И снова перед нами нарисовалась проблема просматриваемости нашего участка чужими людьми. И не говорите, что у меня паранойя.
Соседи строят дом - наш участок как на ладони
Комментарии
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владимир рябченко
Это соседи ещё камер на навтыкали... "безопасность" однако... Есть категория которая живёт подслушиваниями, подглядываниями и пр. благо технические возможности возросли... 🤭 посадка деревьев на участке регламентируется нормативами... по-моему не ближе 4м от черты...?
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