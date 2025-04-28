Соседи строят дом - наш участок как на ладони

владимир рябченко

Это соседи ещё камер на навтыкали... "безопасность" однако... Есть категория которая живёт подслушиваниями, подглядываниями и пр. благо технические возможности возросли... 🤭 посадка деревьев на участке регламентируется нормативами... по-моему не ближе 4м от черты...?