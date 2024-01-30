Российские военные сбили беспилотник над Тульской областью

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в небе над Тульской областью, сообщило во вторник, 30 января, областное министерство по региональной безопасности на своем сайте.
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