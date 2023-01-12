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Bloomberg: План Германии по замене импорта нефти не сломит хватку Москвы

Bloomberg: План Германии по замене импорта нефти не сломит хватку Москвы

Планы Германии импортировать сырую нефть из Казахстана транзитом через гигантскую систему трубопроводов «Дружба» мало что сделают для того, чтобы покончить с энергетической зависимостью этой европейской страны от России.

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