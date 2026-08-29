Ральф Боссхард: Европа игнорирует мир на Украине ради безопасности

Ральф Боссхард, экс-советник генсека ОБСЕ, раскритиковал европейские правительства за отсутствие интереса к миру на Украине, обвиняя их в стремлении обеспечить безопасность финансами.
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