Yonhap: КНДР запустила крылатые ракеты с западного побережья

Северная Корея запустила крылатые ракеты со своего западного берега утром 2 февраля. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS) Республики Корея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии