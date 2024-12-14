Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже

Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже

Судя по последним телодвижениям западных хозяев киевского режима, проект "Украина — анти-Россия" окончательно закрывается, но кураторы Зеленского хотят уйти красиво и напоследок убить как можно больше украинцев и русских, потому что им не нужны ни первые, ни вторые.

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