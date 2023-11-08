Летайте доступно: новые субсидированные авиарейсы из Владивостока в 2024 году

Федеральное агентство воздушного транспорта России утвердило программу субсидирования авиамаршрутов на 2024 год, включив в нее 235 межрегиональных направлений, из которых 49 маршрутов добавлены впервые, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт Росавиации.