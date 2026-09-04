В Коноше мужчину оштрафовали на 1200 рублей за татуировку с запрещённой символикой

Мужчина продемонстрировал татуировку в общественном месте 1 сентября и признал свою вину в суде.Мужчина продемонстрировал татуировку в общественном месте 1 сентября и признал свою вину в суде.
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